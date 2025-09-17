VIVO: Diputados trata los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia del Garrahan

Tras un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados nacional debate este miércoles el tratamiento de los recientes vetos a la ley de Financiamiento Universitario y a la ley que declara la Emergencia en Pediatría, un temario impulsado por la oposición para intentar revertir la decisión del presidente Javier Milei.

En ese sentido, las autoridades de la Cámara baja nacional oficializaron para las 13:00 horas la sesión solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, y respaldada por legisladores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y parte del radicalismo.

En paralelo, en las afueras del Congreso, tendrá lugar la tercer Marcha Federal Universitaria, de la que participará la comunidad educativa, el personal de salud, organizaciones sociales, de Izquierda, así como sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según se desprende de las negociaciones de esta semana, los bloques opositores tendrían asegurados los dos tercios votos para rechazar el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, que apuesta garantizar el funcionamiento y el aumento de sueldos en el Hospital Garrahan.

En tanto, hasta el momento en el que se escribió esta nota, el poroteo para voltear el veto del jefe de Estado libertario a la ley de financiamiento universitario no estaba asegurado. En ese contexto, será clave como jugarán los legisladores que responden a los gobernadores, que en el último tiempo mantuvieron reuniones con la Casa Rosada.