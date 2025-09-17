El Municipio se reunió con integrantes de las promos en la previa a los festejos de la primavera

Con una nutrida participación, este martes se realizó una nueva reunión con representantes de las promociones, en el marco de la organización de los festejos por el Día de la Primavera.

La jornada tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal “San José” y contó con la participación de alrededor de 70 estudiantes de escuelas secundarias de nuestra ciudad y localidades, junto al acompañamiento de las áreas municipales de Control Urbano, Defensa Civil, Cultura y la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, a través de su área de Juventudes.

Este proceso incluyó reuniones previas con los y las estudiantes durante los últimos meses, además de la realización de charlas sobre RCP y políticas de cuidado, coordinadas por referentes de las áreas involucradas en la organización.

Los festejos en el Parque Eseverri ofrecerán un variado programa de propuestas musicales y recreativas, en un marco de alegría, identidad y cuidado.

La Fiesta de la Primavera se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre, de 14 a 19 horas; y es organizada en forma conjunta por el Municipio de Olavarría junto a los Centros de Estudiantes.

La programación prevista contempla la tradicional caravana de los estudiantes, food trucks, artesanos, escenario central que contará con el Dj Agustín Senger y música en vivo a cargo de Alta Gamma. El cierre será con la presentación del reconocido artista del género urbano Salastkbron.