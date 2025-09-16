Medio centenar de locales en la NB Race de Tandil

Más de 3000 corredores desafiaron las sierras en la New Balance Race de Tandil y entre la importante convocatoria hubo medio centenar de olavarrienses.

La carrera ofreció distancias de 10K, 20K y 30K por senderos serpenteantes, ascensos pronunciados y descensos rápidos que combinaron belleza natural con esfuerzo físico.

En la mayor de las distancias, María Picazo representó al Kenya Team y por el grupo Fox Running estuvieron presentes Gonzalo Adala, Jonathan Navarro, Diego Zapata, Gonzalo Durañona, Mayra Esquel, Maximiliano Vieria, Nicolás Morua y el entrenador Carlos Belisle.

Pablo Garay, Anabel Spina, Fabian Leguizamon, Tomás Salvatierra, Martín Nexhip, Facundo Adala, Pablo Rautto, Esteban Bilbao, Débora Díaz, Pamela Danielli, Nicolás Diuono, Camila Gómez, Maico Catala del grupo del “Lobo” completaron los 20K, pero también dijeron presentes Martina Genco, Patricia Mendoza, Pedro Farías, Karina Sáenz, María Díaz, Sol Martínez, Marcela Dilorenzi y Rocío Arce del CEF N°124 y Andrea Yunes, Lucas Martin y Camila Gómez representando al grupo que lidera Ramiro Ferreyra.

Por último, en los 10K, Gustavo Cortondo se subió a lo más alto del podio en su categoría y también fue distinción para Ulises Del Río, pero también corrieron Juan Melo, Natalia Paz y Fabiana Monasterio del CEF N°124, María Celeste Fernández de Kenya Team y Marcelo Canobe, Felipe Massolo, Federico Locatelli, Natalia Almada, Luciana Las Heras, Nicolás Canobe y Alejandro Mendía de Fox.