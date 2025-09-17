Ante un gran marco de concurrentes se realizó un nuevo taller de compostaje

El Municipio de Olavarría informó que en la tarde del último martes se llevó a cabo un nuevo taller de compostaje y lombricultura, propuesta que es ofrecida desde la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. La actividad se concretó en el auditorio del Centro Cultural Municipal San José, que se vio prácticamente colmado, con la asistencia de alrededor de 60 personas.

Desde el área se detalló que durante la jornada se abordaron diversos conceptos y recomendaciones para poder tratar los restos orgánicos generados en el hogar, de una manera sencilla y amigable con el ambiente.

En ese marco, además, se hizo una introducción al mundo del compostaje, para que las personas presentes puedan tener en claro qué tipo de residuos se pueden compostar y cuáles no, como así también los tipos de composteras que se pueden utilizar.

A la par, también se vieron conceptos acerca de lombricultura y cuidados de las lombrices. Como cierre se llevó a cabo el sorteo de 9 composteras (8 plásticas y 1 de madera) y 4 núcleos de lombrices.

Por último, desde la Coordinación de Ambiente se expresó que próximamente se realizará un nuevo taller de estas características, por lo que se invita a las personas interesadas a seguir canales y redes oficiales tanto del municipio como del Programa GIRO, de Gestión Integral de Residuos de Olavarría.

Por consultas o información contactarse con la Coordinación de Ambiente al número 422125 o vía e-mail a gestionambiental@olavarría.gov.ar.