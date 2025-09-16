Recuperan en Olavarría una motocicleta robada en Mar del Plata | Infoeme
Recuperan en Olavarría una motocicleta robada en Mar del Plata

Días atrás, en plena vía pública, personal del G.O de la SubDDI Olavarría interceptó a la moto conducida por un hombre y pudo constatar que el rodado poseía pedido de Secuestro Activo desde el mes de agosto de este año.

Días atrás, en plena vía pública, personal del G.O de la SubDDI Olavarría logró recuperar una moto con pedido de Secuestro Activo desde desde el mes de agosto de este año.

De acuerdo a la información oficial, se trató de una motocicleta cilindrada 400cc, de color rojo, marca BAJAJ, mod.2021, la cual había sido robada en la ciudad de Mar del Plata, partido de Gral. Pueyrredón.

A partir de tareas investigativas de encubierto por parte del personal policial y luego de constatar que dicho rodado sería de "procedencia dudosa", dicho rodado fue interceptado, hallándose en ese momento conducido por un hombre. Tras consultar en red policial sobre el estado de dominio, chasis y motor, se supo que era buscada desde el 22 de agosto por “Hurto de Motovehículo”.

Interviene la Comisaría 4ta de Mar del Plata y el Departamento Judicial de Mar del Plata.

 

