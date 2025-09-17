Se reprogramó la visita de este viernes del Quirófano Veterinario Móvil a Hinojo | Infoeme
Se reprogramó la visita de este viernes del Quirófano Veterinario Móvil a Hinojo

Debido al pronóstico de alerta por tormentas anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes, la jornada fue suspendida.

El Municipio informó que debido al pronóstico de precipitaciones anunciado para la jornada del viernes venidero se decidió suspender la jornada de Quirófano Veterinario Móvil programada para realizarse en la localidad de Hinojo

Según detallaron, en las últimas horas desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió un alerta por tormentas, precisamente, para la mañana del viernes. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, se detalló.

Por último, desde la Dirección del área de Zoonosis y Veterinaria se detalló que la jornada se reprogramó para el viernes 26 de septiembre, también en la sede del Centro Cultural de la localidad. 

Se invita a las personas interesadas en esterilizar sus perros y/o gatos a que se comuniquen al 2284 666400 para solicitar el turno correspondiente. 

