Rural Bike: hubo locales en el “Desafío Alumni” y en el “7 Lomas” | Infoeme
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 20:54hs
18°
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 20:54hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  ciclismo aventura
 - 17 de Septiembre de 2025 | 19:26

Rural Bike: hubo locales en el “Desafío Alumni” y en el “7 Lomas”

La jornada del último domingo tuvo participación olavarriense en diferentes competencias regionales.

Ciclistas de Olavarría dijeron presentes en diferentes pruebas de Rural Bike llevadas a cabo en diferentes puntos de la Provincia y lograron buenos resultados.

 

En la cuarta edición del Rural Bike “Desafío Alumni” hubo un centenar de competidores y una decena de locales donde se destacó lo realizado por Miguel Lucas, cuarto en la general y Ariel Wagner que se subió al podio en su categoría. Además, la carrera de 60 kilómetros en su distancia principal contó con Diego Pereyra y Tobías Miguel.

 

Por otro lado, en la zona de “El Descanso del Montañés” y la organización de la Subcomisión de Ciclismo del Club River Plate de Mar del Plata se completó la tercera edición del “Desafío de las 7 Lomas”.

 

Entre los más de 200 ciclistas, Agustín Fernández completó los 45 kilómetros de la carrera principal y se ubicó en el Top10 de la categoría Élite.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME