Rural Bike: hubo locales en el “Desafío Alumni” y en el “7 Lomas”

Ciclistas de Olavarría dijeron presentes en diferentes pruebas de Rural Bike llevadas a cabo en diferentes puntos de la Provincia y lograron buenos resultados.

En la cuarta edición del Rural Bike “Desafío Alumni” hubo un centenar de competidores y una decena de locales donde se destacó lo realizado por Miguel Lucas, cuarto en la general y Ariel Wagner que se subió al podio en su categoría. Además, la carrera de 60 kilómetros en su distancia principal contó con Diego Pereyra y Tobías Miguel.

Por otro lado, en la zona de “El Descanso del Montañés” y la organización de la Subcomisión de Ciclismo del Club River Plate de Mar del Plata se completó la tercera edición del “Desafío de las 7 Lomas”.

Entre los más de 200 ciclistas, Agustín Fernández completó los 45 kilómetros de la carrera principal y se ubicó en el Top10 de la categoría Élite.