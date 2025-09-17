Presencia olavarriense en el “Gran Premio Hermanos Macchi”

Integrantes del equipo “Aspen Bici”, Airton Trumpio y Adrián Castro de regreso a Argentina dijeron presentes en la mítica carrera que llegó a la 20° edición con la organización del Club Ciclista de Capitán Sarmiento.

La competencia sobre un circuito rutero de 1600 metros contó con mucha presencia nacional marcando la importancia del calendario y fue con destacada actuación olavarriense.

Agustín Fraysse que integra el equipo de “Aspen Bici” fue tercero en la categoría Élite por detrás de Leonardo Cobarrubia que fue el ganador y Sebastián Tolosa.

Fotos: Hugo Estigarribia

Adrián Castro finalizó segundo en la categoría Menores en el debut dentro del equipo Faro 18 tras su experiencia europea y Airton Trumpio, nuevamente representando al SAT, fue tercero en la “Copa Osvaldo Martino”, reservada para los sprinter.