El Municipio continúa la atención descentralizada de Defensa al Consumidor en las localidades

El Municipio de Olavarría informa que continúa con el programa de atención descentralizada de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales en las localidades del Partido de Olavarría, con la finalidad de brindar una mejor atención para vecinos y vecinas de distintos puntos.

El próximo lunes 22 de septiembre, el titular del área Jorge Garaiz recorrerá las localidades de Sierra Chica, Colonia Hinojo e Hinojo, en función del siguiente cronograma:

08:30 horas: Sierra Chica. Delegación Municipal.

09:30 horas: Colonia Hinojo. Sociedad Germana de Fomento (Argentina y Av. de los Fundadores).

10:30 horas: Hinojo. Delegación Municipal.

Esta modalidad de atención tiene por objetivo facilitar trámites y brindar asesoramiento a la comunidad, en todo lo referido a denuncias en materia de defensa al consumidor o solicitudes de mediaciones vecinales. El servicio consiste en brindar información y asesoramiento en cuestiones vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor, lo cual comprende tanto a personas físicas como jurídicas, que adquieren bienes o servicios para consumo.

Defensa del Consumidor puede actuar en casos en los que la compra del producto o servicio se realizó dentro de los límites del Partido de Olavarría, ya sea en forma domiciliaria, internet, en forma telefónica o puerta a puerta.

También abarca, por ejemplo, incumplimientos de contratos, ofertas, baja de servicio, cambio de producto o tipo de servicio, débito indebido, anulación de compra, error de facturación, fallas en la calidad de productos o servicios, extravío de encomienda, mala atención entre otros.

En tanto que desde el área de Relaciones Vecinales se hace hincapié en la importancia de la mediación comunitaria para promover reflexiones sobre la forma de relación habitual y la importancia del diálogo constructivo para una sana convivencia entre vecinos. En el servicio de Mediación Comunitaria se tratan por ejemplo temas como: desavenencias por filtraciones, medianeras, árboles, ruidos molestos y de convivencia en general.