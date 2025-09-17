Se realizará la tradicional presentación de distintivos en Espigas | Infoeme
Miércoles 17 de Septiembre 2025
Miércoles 17 de Septiembre 2025
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 17 de Septiembre de 2025

Se realizará la tradicional presentación de distintivos en Espigas

La propuesta que se desarrollará este miércoles es organizada por el Museo Municipal de la localidad junto a la Escuela Secundaria Nº 15.

Este miércoles 17 de septiembre a las 13 horas se llevará a cabo en Espigas la Presentación de Distintivos de las Promos de la localidad.

De la propuesta participarán los estudiantes de todos los niveles educativos: Jardín de Infantes Nº 909, la Escuela Primaria N° 30, el Centro Educativo para la Producción Total N° 8 y la Escuela Secundaria Nº 15, quienes presentarán sus distintivos a través de diferentes coreografías.

Se invita a las familias de los egresados y a la comunidad en general a disfrutar de una  hermosa tarde de alegría, música y mucho color.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, la Delegación Municipal y la Escuela Secundaria Nº 15.

