Se realizará la tradicional presentación de distintivos en Espigas

Este miércoles 17 de septiembre a las 13 horas se llevará a cabo en Espigas la Presentación de Distintivos de las Promos de la localidad.

De la propuesta participarán los estudiantes de todos los niveles educativos: Jardín de Infantes Nº 909, la Escuela Primaria N° 30, el Centro Educativo para la Producción Total N° 8 y la Escuela Secundaria Nº 15, quienes presentarán sus distintivos a través de diferentes coreografías.

Se invita a las familias de los egresados y a la comunidad en general a disfrutar de una hermosa tarde de alegría, música y mucho color.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, la Delegación Municipal y la Escuela Secundaria Nº 15.