El invierno se despide con alerta amarilla por tormentas y una caída de la temperatura

El invierno ya se despide, pero no sin mostrar fuerza: desde este miércoles. Así, hay alerta amarilla por este motivo en todo ese extremo del territorio bonaerense, incluyendo. Y, con previsión deen el(AMBA) para el sábado 20, en la previa de la primavera.

Este miércoles 17 la alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y Villarino, Puan, y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Previsiones

En estos casos, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Mientras tanto, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Esto rige también para el jueves, pero el viernes los nubarrones se expanden y el área de la alerta amarilla abarca casi todo el sur y todo el este de la provincia. Así, además de las zonas mencionadas anteriormente, la advertencia afectará a Olavarría, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, y las costas de Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Fin de semana con frío

El fin de semana en la zona del AMBA se notará mucho, sobre todo, el cambio de temperatura. Según Meteored, “el frente frío avanza desde el sur de la región pampeana hacia el norte, provocando tormentas de variada intensidad. Este cambio no solo traerá lluvias más organizadas y generalizadas, sino también un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al período de ambiente cálido y húmedo”.

De este modo, “para el sábado están previstas tormentas aisladas en la mañana y tormentas en la tarde, con un descenso de la temperatura a los 18°C de mínima y 20°C de máxima. Para el domingo, la baja de la temperatura será aún más marcada, por sus 11°C de mínima y 17°C de máxima, con un firmamento mayormente nublado”. (DIB)