Trágico accidente en Bolívar: motociclista murió tras chocar con una camioneta | Infoeme
Martes 16 de Septiembre 2025 - 15:56hs
21°
Martes 16 de Septiembre 2025 - 15:56hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  policiales
 - 16 de Septiembre de 2025 | 15:29

Trágico accidente en Bolívar: motociclista murió tras chocar con una camioneta

La víctima fue identificada como Juan Agustín Martiarena, de 26 años, quien falleció en el acto.

Un joven de 26 años falleció este martes tras protagonizar un grave accidente en la prolongación de avenida Calfucurá de Bolívar, a la altura del 2000. El siniestro se produjo en la zona donde la avenida ya se transforma en camino de tierra, en dirección a la Escuela 18.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Peugeot Partner, conducida por Edgardo José Unzué, de 59 años, y una motocicleta Honda Tornado, guiada por Juan Agustín Martiarena, de 26 años.

El joven motociclista perdió la vida en el acto, según constató el Dr. Durquet, quien se trasladó en la ambulancia del SAME.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Defensa Civil, Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios, que acudieron con el móvil 8 al mando de Franco Rojas. El área fue preservada para las pericias de Policía Científica.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo", con intervención de la UFI N°15 de Bolívar, a cargo de la Dra. María Julia Sebastián, del Departamento Judicial de Azul.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME