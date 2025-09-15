Tragedia en Zárate: un hombre murió atragantado durante una cena familiar

Una cena familiar terminó en tragedia en la ciudad de Zárate:El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de la calle Guido Spano al 500.Según el sitio La Noticia 1, la víctima fue identificada como Julio César Romero, de 62 años. Según contó un sobrino,Intentó practicarle la, pero no logró desobstruirlo.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas de Zárate (SEMU) arribó al lugar y realizó maniobras de reanimación sin éxito y confirmó el fallecimiento.

La fiscal Micaela Milanese, a cargo de la UFIJ 7, dispuso las actuaciones correspondientes. Policía Científica trabajó en el lugar y el cuerpo era sometido a una autopsia. (DIB)