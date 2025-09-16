La Provincia firmó un convenio para capacitar en vasectomía sin bisturí en hospitales públicos

El Ministerio de Salud bonaerense selló un acuerdo con la organización internacional World Vasectomy Day (WVD), un evento anual sobre salud reproductiva que este año se hará en Argentina, para implementar un plan de formación y acceso a la vasectomía sin bisturí en ocho hospitales provinciales. El objetivo del convenio, según se explica en la resolución 6928/2025 de la cartera sanitaria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, es “generar servicios de salud sexual y reproductiva que incorporen a los varones desde la perspectiva de la corresponsabilidad, promoviendo masculinidades positivas y el cuidado equitativo de la salud reproductiva de toda la población de la Provincia de Buenos Aires”.

La resolución aprobada establece una alianza estratégica con WVD, que aportará entrenadores internacionales, manuales, insumos y equipamiento para capacitar a equipos médicos, administrativos y de orientación en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: capacitación en vasectomía sin bisturí, consolidación de la estrategia y aseguramiento de la sostenibilidad.

La resolución establece que “las partes se comprometen a implementar servicios sostenibles de vasectomía en 8 (ocho) establecimientos del sistema público de salud considerados estratégicos para el desarrollo de una política de salud sexual y reproductiva inclusiva de los varones inmediatamente después del entrenamiento brindado por WVD”.

Entre los objetivos del convenio -que tendrá una vigencia de tres años- se destacan “garantizar el acceso equitativo de los varones a servicios de salud sexual y salud reproductiva, ofrecer asistencia técnica a los equipos de salud para el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias del personal de salud en la prestación de servicios orientados a las masculinidades, contribuir a la disminución de las tasas de embarazo no planificados y contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad definida como materna”.