El CECO sortea importantes premios en el mes de los empleados de comercio

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría celebra una nueva edición del Mes de los Empleados y Empleadas de Comercio, con importantes sorteos para todos sus afiliados y afiliadas. Como hace 17 años de manera ininterrumpida, lleva adelante esta iniciativa con el objetivo de destacar y celebrar el Día de las Empleadas y los Empleados de Comercio, que se celebra el viernes 26 de septiembre en conmemoración a la sanción de la primera Ley de Contrato de Trabajo.

De esta manera, en el marco del Mes de los Empleados de Comercio habrá sorteos semanales que se realizarán todos los viernes, con premios especiales a través de las redes sociales y el clásico sorteo de 3 sueldos, 2 sueldos y 1 sueldo se llevará a cabo el mismo 26 de septiembre.

Desde principio de mes, los afiliados y afiliadas al CECO están recibiendo en sus celulares un bono con los números de participación en los sorteos semanales. Participan afiliados activos y jubilados de las ciudades de Olavarría, La Madrid y Laprida. Además por lo que el gremio ha puesto a disposición de los afiliados la página web (ceco.org.ar), donde, mediante su número de DNI, podrán consultar los números asignados a cada uno.

CALENDARIO

Todos los viernes se sortearán diferentes premios en la jugada Nocturna de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El viernes 26 se realizarán los sorteos principales, que consistirán en 3 sueldos, 2 sueldos y 1 sueldo, los cuales se entregarán de acuerdo con la escala vigente, categoría y antigüedad del ganador.

En el primer sorteo semanal, realizado el viernes 5 de septiembre, Malcom Bustamante, trabajador de Distribuidora Guale, resultó ganador del premio principal: una orden de compra por $250.000. Alejandra Daniela Politi, de Florshop, fue favorecida con el segundo lugar y se llevó un voucher por $75.000. Finalmente, Mirta Alejandra Barcelonna de Damas Vicentinas obtuvo el tercer puesto y ganó una cena para dos personas.

Por su parte, en el segundo sorteo semanal, que tuvo lugar el viernes 12 de septiembre, los ganadores recibieron los mismos premios. En esta ocasión, Marianel Analia Lagos, de La Casa del Peinador, obtuvo el primer puesto. Paula Abudarham, de 4H Olavarría, quedó en segundo lugar, y la jubilada mercantil María Teresita Pastore fue la tercera favorecida.

FERIADO MERCANTIL

Este año, el feriado nacional para los trabajadores mercantiles se trasladará al lunes 29 de septiembre en todo el país. Ese día es no laborable para los empleados de comercio por lo que desde el CECO, se recomienda a los vecinos de nuestra ciudad y la región a realizar sus compras con anticipación.

Desde su implementación en 2009, Olavarría se ha destacado como una de las ciudades que más respeta el feriado por el Día del Empleado de Comercio. Cada año, el CECO trabaja especialmente para garantizar su cumplimiento, coordinando con trabajadores y empresarios el cierre de los comercios.