Wesner: "Nos duele que el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública"

Maximiliano Wesner criticó en redes sociales la presentación del Presupuesto 2026 realizada por el presidente Javier Milei durante la noche de este lunes.

El Intendente señaló: "Nos duele que, otra vez, el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública".

Además, aseguró que "cada peso que falta es un sueño postergado para Olavarría, es menos trabajo, menos producción y más angustia para nuestras familias".

"Desde el Municipio seguimos haciendo todo lo posible para sostener la salud, la educación y a quienes más lo necesitan. Pero nuestra gente merece más: merece oportunidades, futuro y esperanza", concluyó.