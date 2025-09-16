Wesner: "Nos duele que el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública" | Infoeme
Wesner: "Nos duele que el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública"

Así lo expresó el Intendente tras la presentación del Presupuesto 2026.

Maximiliano Wesner criticó en redes sociales la presentación del Presupuesto 2026 realizada por el presidente Javier Milei durante la noche de este lunes.

El Intendente señaló: "Nos duele que, otra vez, el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública".

Además, aseguró que "cada peso que falta es un sueño postergado para Olavarría, es menos trabajo, menos producción y más angustia para nuestras familias".

"Desde el Municipio seguimos haciendo todo lo posible para sostener la salud, la educación y a quienes más lo necesitan. Pero nuestra gente merece más: merece oportunidades, futuro y esperanza", concluyó.

 

