Senadores preparan una sesión para rechazar el veto de Milei a los ATN

La Cámara de Senadores define este martes si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno nacional, al convocar a una sesión especial, este jueves, para insistir con la Ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio por los gobernadores, que fue vetada la semana pasada por el presidente Javier Milei.

Es que, la intención de la oposición es insistir con la sanción del Congreso, tal como ocurrió con la emergencia en discapacidad. En ese contexto, este martes, se llevará a cabo una reunión de jefes de bloque para definir el temario de la eventual sesión cuya celebración ya se habían comprometido para este jueves con un listado consensuado.

Así, hasta el momento, la ley de ATN es el único tema de peso que tiene el Senado en su agenda. En caso de avanzar con el rechazo al veto presidencial, se sumará a la ofensiva parlamentaria que este miércoles llevará adelante la Cámara de Diputados, que tiene previsto insistir con el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica por la crisis del Hospital Garrahan, que fueron tachadas por el Poder Ejecutivo el último miércoles.

Vale recordar que, la ley que estableció el reparto obligatorio entre las provincias de los Aportes del Tesoro de la Nación fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto luego de que el Senado iniciara el trámite el 10 de julio, en la polémica sesión “autoconvocada” por la oposición.

En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y tan sólo 1 en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la validez de la reunión. Por lo que, de concretar la sesión, la oposición alcanzará cómodamente los dos tercios que necesita para insistir con la normativa.

Sin embargo, tras la derrota electoral del 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses, el Ejecutivo nacional se vio obligado a cambiar algunas posturas y a acercar posiciones con varios gobernadores con la intención de detener la serie de derrotas legislativas que viene sufriendo desde hace dos meses en ambas cámaras parlamentarias.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó convenios para la asignación de obras y programas públicos con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (PRO), y de Tucumán, Osvaldo Jaldo (PJ), dos viejos aliados de la Casa Rosada que tomaron distancia por los constantes incumplimientos del Gobierno nacional de sus promesas de envíos de fondos.

Además, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con Jaldo en Tucumán el último viernes y sumó a la agenda de seducción de gobernadores al salteño Gustavo Sáenz (PJ), otro mandatario que mostró buena disposición durante el último año y medio para colaborar con la Casa Rosada, pero que terminó distanciándose por los maltratos de la administración de Milei.

En la misma línea, catalán mantuvo encuentros con otros mandatarios como; Rogelio Frigerio (Entre Ríos-Pro), Alfredo Cornejo (Mendoza-UCR) y Leandro Zdero (Chaco-UCR), gobernadores que pertenecieron a Juntos por el Cambio y con los que el Gobierno nacional logró sellar alianzas electorales para los comicios legislativos de medio término del próximo 26 de octubre. Por lo que cómo jugarán en el recinto, es una moneda en el aire.

De todas maneras, todos estos encuentros, forzados por la derrota electoral, no lograron todavía disipar las desconfianzas que persisten en las provincias hacia el Poder Ejecutivo, tras varios meses de desencuentros y maltratos. Sin embargo, podrían tener algún efecto de cara al tratamiento en el Senado de la insistencia de la ley de coparticipación de los ATN.

Lo que sucede es que, los gobernadores contactados en los últimos días por funcionarios de la administración libertaria tienen senadores que les responden y que podrían sumarse a una eventual tregua que le impida al Poder Ejecutivo sumar una nueva derrota legislativa que se sumaría a la que podría asestarle la Cámara baja este miércoles.