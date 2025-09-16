Con una nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, Javier Milei dijo que "lo peor ya pasó"

En una cadena nacional que duró un cuarto de hora, el presidente Javier Milei anunció esta noche el. Lo hizo con una nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, aunque anunciando también aumentos para. Y prometió:

“Esta noche estaremos enviando el proyecto de Presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación”, inició Milei, a las 9 en punto, su mensaje en cadena nacional. “Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, planteó el Presidente. “Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento”, aseguró, y advirtió: “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país”.

Según Milei, “el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante”. En ese punto, en mensaje a los legisladores que discutirán el proyecto, “ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes”.

Equilibrio fiscal

El equilibrio fiscal no es “un mero capricho”, sino “la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina”. Pero, aceptó Milei, “esta solución tiene plazos de desarrollos largos, como cualquier solución verdadera”. Y graficó: “En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio”. De esos cimientos, habló de la “baja sostenida de la inflación”, de la pobreza, de los impuestos y la salida del cepo “como grandes logros porque efectivamente lo son”.

Milei reconoció que muchos de los “logros” de su gestión aún no son percibidos por la gente “en su realidad material”. Pero lanzó: “Los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”.

Y volvió a la idea central: “No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y, por ende, el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”. “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables”, planteó luego.

Después de hablar de recetas ya probadas que a decir del Presidente resultaron un fracaso (“El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado”), Milei dije que “ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte”.

El proyecto está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, “Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos, en equilibrio fiscal”. Según el Presidente, este proyecto de presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. “Para que se den una idea, el nivel de gasto de Nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90”. Además, dijo, el proyecto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, “porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario”. Y también presenta una regla de estabilidad fiscal: “si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal”.

Aumentos

Según adelantó Milei durante la cadena nacional, “el presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. “El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”. Por otro lado, “habiendo realizado las auditorías pertinentes”, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026, prometió. “En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano”.

Más adelante, dijo, este presupuesto es el “primero de la historia argentina” en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas “para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias”. Además, “insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal”, con régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. “Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

El Presidente volvió a la idea de posicionar a Argentina entre los mejores países del mundo. Pero dijo que eso podría lograrse “si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante”. Y agregó: “Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”.

Otra vez: “Si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza”.

Y agregó: “Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad”.

Ya para el cierre, Milei reconoció: “Sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”. (DIB)