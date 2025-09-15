Apareció un murciélago con rabia y este martes harán un bloqueo para vacunar a mascotas del Microcentro | Infoeme
Lunes 15 de Septiembre 2025 - 13:35hs
19°
Lunes 15 de Septiembre 2025 - 13:35hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Bromatología
 - 15 de Septiembre de 2025 | 12:54

Apareció un murciélago con rabia y este martes harán un bloqueo para vacunar a mascotas del Microcentro

El operativo se realizará desde las 9 en un sector del Microcentro para inmunizar a perros y gatos con la vacuna antirrábica aunque los animales ya la tengan vigente. 

La Dirección Veterinaria del Municipio informó que este martes a partir de las 9 se desplegará en un sector del Microcentro un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

Según detallaron, el operativo se realizará en el sector comprendido por las calles Alsina, Álvaro Barros, Moreno y Dorrego. Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Asimismo, recalcaron que el personal estará debidamente identificado y el operativo contará con la colaboración de personal de Zoonosis Rurales de Pcia. de Buenos Aires.

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si se observa un murciélago caído o herido, en caso de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 –412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME