Apareció un murciélago con rabia y este martes harán un bloqueo para vacunar a mascotas del Microcentro

La Dirección Veterinaria del Municipio informó que este martes a partir de las 9 se desplegará en un sector del Microcentro un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

Según detallaron, el operativo se realizará en el sector comprendido por las calles Alsina, Álvaro Barros, Moreno y Dorrego. Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Asimismo, recalcaron que el personal estará debidamente identificado y el operativo contará con la colaboración de personal de Zoonosis Rurales de Pcia. de Buenos Aires.

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si se observa un murciélago caído o herido, en caso de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 –412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817