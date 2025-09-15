Olavarría tendrá cinco equipos en el Torneo Regional Amateur

Recientemente, el Consejo Federal confirmó que fue aceptada la participación de Ferro y Loma Negra en la próxima edición del Torneo Regional Amateur.

La competencia, que como en las últimas ediciones, otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A y dará comienzo a mediados del mes de octubre contará con cinco equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Embajadores por ser el campeón 2024 del ámbito doméstico, Racing que se adjudicó la “Copa Centenario” y Estudiantes, por ser el mejor ubicado en el Unión Deportiva Regional 2025 ya tenían su lugar asegurado, pero en las últimas horas se conoció que otros dos equipos obtuvieron sus licencias.

Ferro Carril Sud y Loma Negra también serán parte del venidero Torneo Regional Amateur ya que fueron incluidos en las 24 primeras invitaciones que entregó el ente regulador.