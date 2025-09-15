Voraz incendio en un depósito de micros de Tandil: el fuego destruyó 19 colectivos

Un importante incendio se produjo en un depósito de colectivos de la vecina ciudad de Tandil en la tarde de este domingo y dejó como saldo más de 20 vehículos arruinados por las llamas: investigan el origen del fuego.

El portal tandilense ABC Hoy, detalló que el siniestro se produjo en un depósito ubicado en Rosales y Las Malvinas y los bomberos tuvieron que acudir de urgencia para controlar las llamas que afectaron a 19 micros y dos rastrojeros que estaban fuera de servicio.

El siniestro, que generó una inmensa columna de humo negro visible desde gran parte de la ciudad, movilizó a un total de cinco dotaciones de bomberos, pertenecientes al Cuartel Central y al destacamento de Villa Italia.

Foto: El Eco.

Las llamas, que amenazaron con propagarse a las zonas aledañas, fueron sofocadas tras varias horas de intenso trabajo. La totalidad de los vehículos afectados eran unidades que ya no estaban en funcionamiento, por lo que las pérdidas materiales son significativas pero no representan una afectación a la flota activa.

Una vez sofocado el incendio, inició una investigación para determinar las causas que lo originaron. El Cuartel Central de Bomberos tandilense no brindó información al respecto, limitándose a señalar que peritos trabajarán en el lugar para determinar si el incendio fue accidental o si hubo intencionalidad.