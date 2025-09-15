Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

Elde la provincia de Buenos Aires renovó lade lacon nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizary profundizar el combate contra las

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

De esa manera, desde el Ministerio que lidera Martín Marinucci se informó que el objetico es redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.