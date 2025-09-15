Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas | Infoeme
 15 de Septiembre de 2025 | 09:28

Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció la modernización del sitio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

De esa manera, desde el Ministerio que lidera Martín Marinucci se informó que el objetico es redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

 

