Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

El Gobierno de larelanzó este lunes la nueva etapa de la campaña de vacunación contra elque vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

Según explicó el ministerio de Salud bonaerense se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se anotaron pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña. Para ello, los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.

Hasta ahora, los vacunados fueron jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que transitaron la enfermedad. Pero en esta nueva etapa podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

¿Cuándo sospechar de dengue?