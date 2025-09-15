El tradicional “Memorial Mario Gelso” fue para Messineo y García Pinto | Infoeme
El tradicional “Memorial Mario Gelso” fue para Messineo y García Pinto

Entre sábado y domingo se completó una nueva edición del Torneo “Memorial Mario Gelso” y tras dos días de intensa actividad, el título fue para la pareja compuesta por Juan Ignacio Messineo y Juan Manuel García Pinto.

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo lugar el Fourball por Golpes “Memorial Mario Gelso” y fue con la participación de más de 60 deportistas divididos en 3 categorías.

 

Luego de haber terminado en el podio en los primeros 18 hoyos disputados el sábado, Juan Ignacio Messineo y Juan Manuel García Pinto tuvieron una gran segunda vuelta en la jornada del domingo y se quedaron con el triunfo con 136 golpes gross. Con apenas un golpe más, igualaron en la segunda posición Alberto Duarte y Erik Hoxmark y Leonardo Gelso y Bernardo Ressia, ambos con 137 golpes.

 

Raúl Bide y Marcos Ferreira con 128 golpes netos festejaron en Hasta 9 de Hándicap y Valentín Cisneros yAntonio Da Silva finalizaron con 123 golpes y se adjudicaron también el premio al mejor score neto general en De 10 al Máximo.

 

La mención especial por el Approach fue para Marcelo Fabbi y Alvise Baseggio.

 

Fuente: Prensa CAE

 

