El tradicional “Memorial Mario Gelso” fue para Messineo y García Pinto

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo lugar el Fourball por Golpes “Memorial Mario Gelso” y fue con la participación de más de 60 deportistas divididos en 3 categorías.

Luego de haber terminado en el podio en los primeros 18 hoyos disputados el sábado, Juan Ignacio Messineo y Juan Manuel García Pinto tuvieron una gran segunda vuelta en la jornada del domingo y se quedaron con el triunfo con 136 golpes gross. Con apenas un golpe más, igualaron en la segunda posición Alberto Duarte y Erik Hoxmark y Leonardo Gelso y Bernardo Ressia, ambos con 137 golpes.

Raúl Bide y Marcos Ferreira con 128 golpes netos festejaron en Hasta 9 de Hándicap y Valentín Cisneros yAntonio Da Silva finalizaron con 123 golpes y se adjudicaron también el premio al mejor score neto general en De 10 al Máximo.

La mención especial por el Approach fue para Marcelo Fabbi y Alvise Baseggio.

Fuente: Prensa CAE