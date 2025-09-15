Este domingo llega la segunda edición de la Fiesta de la Primavera 2025

Con las Promos 2025 como protagonistas, el Municipio junto a los Centros de Estudiantes organizó el festejo por el Día de la Primavera en Parque Eseverri que se realizará el domingo 21 de septiembre, de 14 a 19 y contará con la tradicional caravana de estudiantes.

Para el evento se prevé una gran cantidad de propuestas destinadas a disfrutar de esta fiesta que tiene como principal objetivo visibilizar a las promociones de este año y que tengan su momento de esplendor.

La programación prevista contempla la tradicional caravana de los estudiantes, food trucks, artesanos, escenario central que contará con el Dj Agustín Senger y música en vivo a cargo de Alta Gamma. El cierre será con la presentación del reconocido artista del género urbano Salastkbron.

Cabe agregar que la segunda edición de la Fiesta de la Primavera cuenta con el auspicio de Verte y Estudio Rock.

Cronograma

– 14:00 horas: Inicio de la fiesta.

– 15:30 horas: DJ Agustín Senger.

– 16:00 horas: Alta Gamma.

– 17:00 horas: DJ Agustín Senger.

– 17:30 horas: Momento Promos.

– 18:00 horas: Cierre a cargo de Salastkbron

Salastkbron

Salas, también conocido como Salastkbron, es un talentoso artista argentino del género urbano originario de William Morris. Desde una temprana edad, Salas logró ingresar y mantenerse en el Top 50 de los temas más escuchados de Argentina, consolidándose como una prometedora figura en la escena musical.

En su cuenta de YouTube, Salas ha compartido cuatro videos que muestran su crecimiento exponencial. Mientras que su primer video alcanzaba poco más de 228 mil reproducciones, su canción Titán acumula más de 31 millones de reproducciones, Trompo cuenta con 2.3 millones y Turromantiko tiene 4.8 millones en tan solo un mes de antigüedad. Estos números demuestran el impacto y la aceptación que ha logrado con su música.