Básquet Femenino: Independiente volvió a gritar campeón

La competencia que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó su segundo año consecutivo y fue, otra vez, con festejo para Independiente.
En el De la Vega, se jugó el Final Four de la segunda edición del Torneo Regional y fue con festejo para Independiente de Tandil que logró el bicampeonato. En la definición, las “Rojinegras” vencieron a Ferro y se quedaron con el título en un duelo que dominaron de principio a fin.
El podio lo completó Henderson que venció a El Fortín.
Los resultados:
Semifinales
Ferro 69 – 33 Henderson
Independiente 54 – 44 El Fortín
Tercer Puesto
El Fortín 55 – 66 Henderson
Final
Ferro 52 – 68 Independiente
Síntesis Ferro – Independiente:
Estadio: De la Vega
Árbitros: Carusso, M., Loviso, N. y Zárate, N.
Ferro (52): Castañares (16), Rodríguez (12), Chantiri (4), Sak (3), Loza (2) -FI- Barrera (0), Mereles (5), Oroquieta (10). DT- Martín Angeramy
Independiente (68): Lemma (12), Baretta (11), Campolongo (8), Juárez (9), Rey (8) -FI- Salinas (6), Pereyra (0), Grippo (3), Monti (3), Zink (8). DT- Valerio Andrizzi
Parciales: 15 – 19; 26 – 32; 31 – 52 y 52 – 68.