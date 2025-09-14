Básquet Femenino: Independiente volvió a gritar campeón | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 22:03hs
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 14 de Septiembre de 2025 | 21:13

Básquet Femenino: Independiente volvió a gritar campeón

Independiente volvió a consagrarse campeón del Torneo Regional de Primera División Femenina que tuvo su definición en la tarde del domingo.

Foto: Prensa ABO

La competencia que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó su segundo año consecutivo y fue, otra vez, con festejo para Independiente.

 

En el De la Vega, se jugó el Final Four de la segunda edición del Torneo Regional y fue con festejo para Independiente de Tandil que logró el bicampeonato. En la definición, las “Rojinegras” vencieron a Ferro y se quedaron con el título en un duelo que dominaron de principio a fin.

 

El podio lo completó Henderson que venció a El Fortín. 

 

Los resultados:

Semifinales

Ferro 69 – 33 Henderson

Independiente 54 – 44 El Fortín

Tercer Puesto

El Fortín 55 – 66 Henderson

Final

Ferro 52 – 68 Independiente 

 

Síntesis Ferro – Independiente:

Estadio: De la Vega

Árbitros: Carusso, M., Loviso, N. y Zárate, N.

Ferro (52): Castañares (16), Rodríguez (12), Chantiri (4), Sak (3), Loza (2) -FI- Barrera (0), Mereles (5), Oroquieta (10). DT- Martín Angeramy

Independiente (68): Lemma (12), Baretta (11), Campolongo (8), Juárez (9), Rey (8) -FI- Salinas (6), Pereyra (0), Grippo (3), Monti (3), Zink (8). DT- Valerio Andrizzi

Parciales: 15 – 19; 26 – 32; 31 – 52 y 52 – 68. 

 

