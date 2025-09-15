Fue un éxito la celebración por el Día del Inmigrante en el Centro Cultural

Fue un éxito la cuarta edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante, que se celebró este domingo 14 de septiembre en el Centro Cultural Municipal “San José”. La jornada es organizada por el Municipio de Olavarría en forma conjunta con la Unión de Colectividades de Olavarría.

El Intendente Maximiliano Wesner junto a integrantes de su gabinete participaron de la jornada, recorrieron los stands y dialogaron con vecinos y vecinas.

El evento consistió en una gran feria gastronómica en el exterior, con variadas propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría así como también de cerveceros locales. En ese marco, se destaca el impacto del festejo a nivel económico y social: las ventas superaron las expectativas, lo que representa un ingreso económico satisfactorio para las colectividades y, paralelamente, los vecinos y vecinas que se detuvieron y adquirieron productos en los distintos stands pudieron conocer y disfrutar elaboraciones típicas de cada colectividad.

Además, en el escenario especialmente dispuesto para la ocasión se sucedieron danzas y música típica. La programación incluyó actividades en el auditorio del Centro Cultural “San José”: desde una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades hasta talleres, presentaciones de libros y coros.

Día del Inmigrante

Desde 1949 se estableció, por el Decreto Nº 21.430, el 4 de septiembre como el “Día Nacional del Inmigrante” donde se conmemora la llegada de los inmigrantes al país a través de la disposición impuesta por el Primer Triunvirato en esa fecha de 1812.

La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose fielmente a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino. En su mayoría llegarían de Europa, predominó la inmigración de italianos y de españoles. Aunque también llegaron suizos, franceses, ingleses y alemanes, que luego también arribarían al Partido de Olavarría, en distintos momentos.