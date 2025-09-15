La Liga Profesional jugó la fecha con tres olavarrienses | Infoeme
La Liga Profesional jugó la fecha con tres olavarrienses

Entre el jueves y el domingo pasado volvió el fútbol argentino tras el receso por la última ventana de eliminatorias FIFA y fue con la presencia de tres de los representantes olavarrienses.

Fotos: El Sol // Prensa CASMSJ

La máxima categoría del fútbol argentino completó la 8° fecha en todo el territorio nacional y en tres escenarios hubo presencia local.

 

Mauricio Cardillo, Santiago Salle y Lucas Janson fueron los futbolistas con pasado en Embajadores que fueron tenidos en consideración en la continuidad del segundo torneo del año organizado por la AFA.

 

En cuanto a resultados no se registraron triunfos, San Martín continúa sumando puntos y pelea por no descender y en su visita a Córdoba, igualó ante Belgrano por 0 a 0. Santiago Salle fue titular y jugó hasta los 88´.

 

También fue empate para Boca Juniors ante Rosario Central. Fue 1 a 1 en Santa Fe, pero sin minutos para Lucas Janson.

 

 

Por último, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, Independiente Rivadavia cayó 1 a 0 ante Lanús. Mauricio Cardillo fue reemplazado a los 66´ en la “Lepra” de Mendoza.

