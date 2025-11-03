Liga Profesional: Barbieri y Salle jugaron en la 14°

La máxima categoría del fútbol argentino jugó la 14° fecha en todo el territorio nacional y fue con minutos para dos de los representantes de Olavarría y una definición del descenso al “rojo vivo”.

Aldosivi sumó un vital triunfo para seguir con chances de mantenerse en la Liga Profesional y en Mar del Plata venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia que tuvo a Juan Ignacio Barbieri como titular. El delantero fue sustituido a los 62´ y Mauricio Cardillo no ingresó en la “Lepra”.

Por su parte, San Martín no pasó del empate sin goles ante Godoy Cruz y al igual que el “Tiburón” sigue intentando asegurar su presencia en la Liga Profesional del 2026. Santiago Salle ingresó a los 72´.

Por último, en el UNO de La Plata, Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Estudiantes con la presencia de Lucas Janson en el banco de suplentes en la tarde del domingo.