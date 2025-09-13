Chingotto y Galán buscarán el título en París | Infoeme
Sabado 13 de Septiembre 2025
 - 13 de Septiembre de 2025 | 18:29

Chingotto y Galán buscarán el título en París

Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron la clasificación a la Final del Major de París en el último partido de la jornada del sábado.

Foto: Premier Pádel

En París se jugaron las Semifinales del certamen organizado por Premier Pádel y fue con victoria para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

 

Chingotto y Galán avanzaron a la Final del certamen que se lleva a cabo en el mítico Rolan Garros al derrotar a Miguel Yanguas y Jorge Nieto por 6/0 y 6/2 en poco más de una hora de juego.

 

Buscando reencontrarse con un título en Premier Pádel, la “Chingalán” se enfrentará a los Nº1 del ranking, Arturo Coello y Agustín Tapia que vencieron a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk.

 

