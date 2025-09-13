Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

Este sábado comenzó a realizarse elque se llevaron a cabo el domingo. El recuento se realiza en el, en el centro de la ciudad de, y durará varios días.

El procedimiento, según detalla el portal local 0221, es encabezado por la Junta Electoral bonaerense, que informó que contará con la participación de apoderados y fiscales de las fuerzas políticas que compitieron el 7 de septiembre.

Según lo dispuesto, el escrutinio comienza con la Octava Sección, que tiene a La Plata como distrito único. Luego se continuará con los demás partidos de la Primera Sección electoral y se empezará con Campana.

Dudas en el reparto de bancas

En la capital de la provincia de Buenos Aires, en tanto, el escrutinio provisorio arrojó un reparto de bancas tanto en la Cámara de Diputados bonaerense como en el Concejo Deliberante que difícilmente se modifique en el definitivo. Fuerza Patria (FP) y La Libertad Avanza (LLA) se repartirán tres bancas cada uno en la Legislatura y siete y cinco respectivamente en el deliberativo local.

Las expectativas están puestas fundamentalmente en los distritos en los que los resultados dejaron dudas respecto al reparto de bancas, tanto a nivel seccional en el caso de los diputados y senadores, como local, en el caso de los concejales de los 135 distritos.

En la región, el caso más ajustado es el de Berisso, donde Somos Buenos Aires (SBA), la fuerza que quedó tercera detrás de FP y la LLA, obtuvo el 9,97% de los votos en el escrutinio provisorio y necesita 10% para acceder a una banca.

Cómo será el trabajo de revisión

Las autoridades explicaron que los trabajos de revisión se harán en un recinto dividido en dos sectores, con 50 mesas de trabajo en cada uno. Allí, empleados del organismo verificarán la documentación de las mesas de votación en presencia de los representantes partidarios acreditados para la fiscalización.

Durante el control, en cada mesa se controlará el acta principal con los resultados de la votación. En caso de errores o faltantes, se recurrirá a certificados o telegramas cotejados con los documentos que tengan los fiscales. Si persisten las deficiencias, podrá disponerse la apertura de urnas para extraer la documentación correspondiente.

Acta de certificación

Cada jornada cerrará con un acta que certificará los distritos analizados. Esa información se publicará en la página web de la Junta Electoral y los apoderados tendrán hasta las 18 del día siguiente para pedir la revisión de mesas o solicitar la apertura de urnas.

El organismo notificará dos veces al día, a las 11 y a las 18, las mesas con problemas que impidan la carga de resultados al sistema. Los apoderados deberán presentarse en la sede con los certificados originales. Si no se logra subsanar, se abrirán las urnas únicamente para extraer actas o certificados válidos.

El organismo aclaró que las solicitudes de apertura de urnas deberán ser presentadas en el recinto y luego ratificadas en la plataforma virtual del organismo, dentro del plazo fijado. (DIB)