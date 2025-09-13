Olavarría se prepara para vivir la 4ª Fiesta por el Día del Inmigrante

Este domingo 14 de septiembre, de 12 a 20 horas, en el Centro Cultural “San José” se llevará a cabo la cuarta edición la Fiesta por el Día del Inmigrante, que es organizada por el Municipio de Olavarría en forma conjunta con la Unión de Colectividades de Olavarría.

En este sentido se ultiman detalles de cara a la gran fiesta que se vivirá mañana para rendir homenaje a las distintas raíces de inmigrantes que poblaron nuestro Partido.

El evento contará en el exterior con una gran feria gastronómica con variadas propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales. Además habrá un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada para disfrutar de esta gran celebración.

La programación incluye actividades en el auditorio del Centro Cultural “San José” que van desde una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades hasta talleres, presentaciones de libros y coros.

A continuación se detalla cómo se llevará adelante el cronograma, tanto en el escenario como en el auditorio del espacio cultural:

Escenario

14:30 hs. Apertura de escenario.

15:00 hs. Taller de danzas del Centro Vasco (niños).

15:15 hs. Dúo lírico integrado por Juan Sebastián Abalo y Rocío Cabral.

15:30 hs. Conjunto de danzas alemanas “Wir Bringen Freude”.

15:45 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).

16:00 hs. Grupo de danza española “Alhambra”.

16:15 hs. Ballet de danza árabe “Hawa Al Arz” y Escuela de danza árabe “Alhambra”.

16:30 hs. Danza boliviana.

16:40 hs. Intervalo.

17:15 hs. Folklore libanés a cargo de la Escuela de Dabke.

17:30 hs. Danza boliviana.

17:40 hs. Grupo musical de tango a cargo de Sergio Barraza.

18:10 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).

18:25 hs. Taller de danzas del Centro Vasco.

18:40 hs. Escuela de danza folklórica de la Sociedad Española de Olavarría.

18:55 hs. Taller de danza folklórica del Centro Vasco.

19:10 hs. Danza boliviana.

20:00 hs. Grupo musical de folklore a cargo de Esteban Muia

Auditorio

16:40 hs. Música francesa a cargo de Maximiliano Cooper y Perla Meloni.

17:15 hs. Coro italiano “Gli Amici”.

18:20 hs. Presentación del libro “Colonia Nievas, Alemanes del Volga. Relatos de su historia” de Osvaldo Bugliese y Mingo Jacobo.

18:45 hs. Taller interactivo sobre identidades “La voz de la cultura: yo digo quién soy, yo hablo por mis raíces” a cargo de las antropólogas sociales (Ludmila Adad y Marcela Guerci). Organizan: Núcleo Regional de estudios socioculturales (NuRES) – Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) – Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) Filial Olavarría.

Día del Inmigrante

Desde 1949 se estableció, por el Decreto Nº 21.430, el 4 de septiembre como el “Día Nacional del Inmigrante” donde se conmemora la llegada de los inmigrantes al país a través de la disposición impuesta por el Primer Triunvirato en esa fecha de 1812.

La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose fielmente a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino. En su mayoría llegarían de Europa, predominó la inmigración de italianos y de españoles. Aunque también llegaron suizos, franceses, ingleses y alemanes, que luego también arribarían al Partido de Olavarría, en distintos momentos.