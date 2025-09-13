Torneo Zonal U17: Olavarría volvió a perder

El equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría completó una nueva presentación en Tres Arroyos y fue con derrota ante el local.

Olavarría perdió 83 a 51 ante Tres Arroyos y sumó su segunda caída en igual cantidad de presentaciones en la competencia que fiscaliza la Federación Bonaerense de Básquet.

En el selectivo de la ABO se destacó Lautaro Paiz con 15 puntos, pero nuevamente careció de peso ofensivo y poco pudo hacer para intentar conocer la victoria en el Zonal que se lleva a cabo en el “Mario Pérez” del Club Huracán.

La Selección de Olavarría U17 volverá a presentarse en la jornada del domingo donde cerrará su participación ante Necochea en turno matutino y ante BASO en el cierre del certamen.

Síntesis Tres Arroyos – Olavarría:

Estadio: Mario Pérez

Árbitros:

Tres Arroyos (83): Escujuri (7), Christensen (0), Locatelli (13), Elicalde (11), Taraborelli (3) -FI- Lazarte (6), Doñate (0), Martínez (19), Onzari (4), Iglesias (5), Perrone (13), Cisneros (2). DT-

Olavarría (51): Márquez Hermida (5), Cuadrillero (0), Paiz (15), Gunther (2), Marin (7) -FI- Aineseder (3), Barsi Palavecino (2), Bucciarelli (0), Torres Gisler (13), Hoffmann Vicente (3), Vnezi (1). DT- Irinero Galli

Parciales: 22 – 12; 50 – 27; 72 – 41 y 83 – 51