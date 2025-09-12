Torneo Zonal U17: dura derrota de Olavarría

El equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría inició con su participación en un nuevo Zonal organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y en su primer partido en Tres Arroyos, sumó una derrota.

La Selección de Olavarría U17 cayó 73 a 43 ante Tandil en el primero de los partidos de la competencia clasificatoria al Torneo Provincial que se lleva a cabo en el gimnasio del Club Huracán. Segundo Lasarte con 21 puntos fue el goleador.

Los representantes olavarrienses poco pudieron hacer ante el dominio tandilense y tras un mal inicio y muy poco aporte goleador, fue difícil revertir la situación del primer partido del certamen que se extenderá hasta el domingo.

Olavarría buscará la recuperación en la mañana del sábado cuando enfrente al combinado local, Tres Arroyos y luego volverá a presentarse el domingo por duplicado, en turno matutino ante Necochea y luego ante la Asociación de Básquet del Sudoeste.

Síntesis Olavarría – Tandil:

Estadio: Mario Pérez de Huracán

Árbitros:

Olavarría (43): Márquez Hermida (1), Cuadrillero (12), Paiz (5), Gunther (0), Aineseder (5) -FI- Marín (3), Barsi Palavecino (2), Bucciarelli (0), Torres Gisler (11), Hoffmann Vicente (2), Conte Velasco (0), Venzi (2). DT- Irinero Galli

Tandil (73): Anselmi (0), Buffa (14), Drysdale (11), Theill (3), Tucker (7) -FI- Tomé (2), Dure del Sole (2), Almirón (0), Schimpp (6), Oroná (0), Lasarte (21), Puente (7). DT- Carlos Zulberti

Parciales: 15 – 22; 22 – 42; 32 – 65 y 43 – 73