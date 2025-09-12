El Municipio participó de un encuentro provincial por la suspensión de pensiones no contributivas

Funcionarias del Municipio de Olavarría participaron el último jueves de una reunión con referentes de Discapacidad de toda la Provincia de Buenos Aires, en una jornada que fue organizada desde el Consejo Provincial para las Personas Con Discapacidad (COPRODIS). El encuentro se concretó en La Plata, encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el intendente platense Julio Alak.

La reunión se desarrolló en el Centro Cultural Islas Malvinas, con la presencia de referentes municipales de Discapacidad de los 135 municipios bonaerenses. De Olavarría concurrieron la directora de Discapacidad Laura Arbillaga y la Coordinadora Yamila Castro.

La convocatoria tuvo como tema central la suspensión de pensiones no contributivas. En ese sentido, se llevó a cabo la presentación de un aplicativo, desarrollado en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Municipalidad de La Plata, que permitirá documentar los casos de personas con discapacidad alcanzadas por dichas suspensiones y de esa manera garantizar un registro unificado en los 135 distritos bonaerenses. La aplicación será puesta a disposición de todos los municipios de la Provincia.

Durante la apertura, Larroque advirtió que “desde el Estado provincial no solo sufrimos el ataque en materia de pensiones, también la Provincia está sometida a un recorte por parte del Gobierno nacional. Nos han quitado 12 billones de pesos”.

“Esta reunión es para organizarnos, escucharnos y ponernos de pie frente a la ofensiva del Gobierno nacional. Tiene que ser una acción coordinada, que ponga un límite y obligue a un cambio de postura. Una reflexión urgente y necesaria”, añadió.

Desde el Municipio indicaron que la convocatoria, impulsada por la Provincia, tuvo como eje el trabajo articulado con todos los municipios y la puesta en marcha de políticas que "permitan acompañar a las personas con discapacidad frente al avasallamiento del Gobierno Nacional, que avanzó con auditorías y recortes en pensiones".

El encuentro contó además con la presencia del director provincial de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, autoridades provinciales y municipales e integrantes de distintas asociaciones e instituciones vinculadas a la temática, que sumaron su voz al reclamo colectivo.

En la parte final de la jornada, la presentación del instructivo del aplicativo estuvo a cargo de Ayelén Pino, directora provincial de Políticas de Cuidados, y Florencia Espinosa, secretaria de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de la Municipalidad de La Plata, quienes explicaron el funcionamiento del sistema y su implementación en todo el territorio bonaerense.