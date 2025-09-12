Desde Coopelectric alertaron a los usuarios por llamados fraudulentos bajo su nombre | Infoeme
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 19:16hs
18°
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 19:16hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  comunidad
 - 12 de Septiembre de 2025 | 15:27

Desde Coopelectric alertaron a los usuarios por llamados fraudulentos bajo su nombre

Ante la consulta de asociados que recibieron un supuesto llamado de Coopelectric para ser informados sobre un corte programado de energía por tareas de mantenimiento en el que se les solicitaba un código de verificación a través de WhatsApp; informamos que podría tratarse de llamados fraudulentos con fines de estafa mediante la modalidad conocida como “suplantación de identidad”.

Desde la Cooperativa NO se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME