Desde Coopelectric alertaron a los usuarios por llamados fraudulentos bajo su nombre

Ante la consulta de asociados que recibieron un supuesto llamado de Coopelectric para ser informados sobre un corte programado de energía por tareas de mantenimiento en el que se les solicitaba un código de verificación a través de WhatsApp; informamos que podría tratarse de llamados fraudulentos con fines de estafa mediante la modalidad conocida como “suplantación de identidad”.

Desde la Cooperativa NO se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.