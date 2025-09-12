Trabajos hidráulicos y de mantenimiento vial en Los Sauces | Infoeme
 - 12 de Septiembre de 2025 | 14:25

Trabajos hidráulicos y de mantenimiento vial en Los Sauces

El Municipio de Olavarría informa que en las últimas horas concluyeron una serie de trabajos que desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se desplegaron en un sector de Villa Aurora, como respuesta a un pedido de vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, el abordaje fue sobre la calle Pelegrino, en el tramo entre 173 y 181.

Se llevó a cabo, por un lado, la limpieza de cunetas y también el entoscado, para el mantenimiento y mejora de la transitabilidad.

Además, para optimizar el escurrimiento, se llevó a cabo la construcción de una alcantarilla en la intersección con la calle 181.

