Recuerdan cómo actuar ante el hallazgo de murciélagos

El Municipio recordó este jueves las recomendaciones a tener en cuenta ante la presencia o hallazgo de un murciélago.

Se recuerda que, si se encuentra un murciélago no se debe tocar, y se debe evitar su contacto con perros y/o gatos.

Además, se aconseja cubrirlo con un balde o recipiente, como así también cerrar o sellar posibles aberturas por las cuales pueda ingresar a la vivienda.

Si se lo encuentra en horario diurno, con vuelo errante o en el suelo se puede estar ante un caso de rabia, por lo que es importante comunicar de inmediato la situación a los siguientes números:

-Centro Veterinario Municipal (2284 579825 – sólo llamadas) de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.

-Defensa Civil, en horario de tarde, hasta las 19 horas, comunicarse con Defensa Civil al 2284 412539 o 103.

-Bomberos, fines de semana o feriados, o después de las 19 horas, alertar a bomberos al 100.

Es importante tener en cuenta que son transmisores de la rabia, además de los murciélagos, los zorros y también los perros y gatos. Por eso, para prevenir es fundamental la vacunación de perros y gatos anualmente, a partir de los tres meses de edad.

Desde el Municipio este servicio de vacunación se brinda de manera gratuita durante todo el año, pero desde septiembre y hasta fines de noviembre se lleva a cabo la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica; con puestos sanitarios distribuidos por todos los barrios y localidades del Partido.

La rabia es una enfermedad zoonótica mortal, que puede afectar el sistema nervioso central de todos los mamíferos, entre ellos el humano, y una vez que se manifiesta causa inevitablemente la muerte.

El virus está presente en la saliva y el cerebro de los animales infectados, siendo la saliva el medio de contagio, generalmente a través de una mordedura.

Desde el área de zoonosis de la Dirección de Bromatología se promueve y trabaja permanentemente sobre la prevención de la enfermedad.