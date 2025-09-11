Golf: otra fecha para el Torneo Anual en tres categorías

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó una nueva fecha del Torneo Anual “Destino Global” que estuvo reservada para tres categorías.

El Medal Play 9 hoyos consagró a Francisco Arenas con 33 golpes en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron Iván Recabarren con 34 golpes y Mario Fonseca con 36 golpes.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Carlos Blando con 31 golpes. Alejandro Pirola con 32 golpes y Javier Gómez con 35 golpes completaron el podio.

Por último, Fernando Recalde con 33 golpes y favorecido en el desempate automático ante Rubén Dattoli, se quedó con la victoria en De 25 al máximo. Manuel Esteves con 35 golpes finalizó tercero.

La actividad continuará con doble jornada el finde ya que se disputará el Campeonato del Club Fourball por Golpes “Memorial Mario Gelso”.

Fuente: Prensa CAE