Golf: otra fecha para el Torneo Anual en tres categorías | Infoeme
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 16:14hs
21°
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 16:14hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 11 de Septiembre de 2025 | 12:07

Golf: otra fecha para el Torneo Anual en tres categorías

El pasado miércoles, se completó una nueva edición del “Torneo de los Miércoles” y fue con festejos para Francisco Arenas, Carlos Blando y Fernando Recalde.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó una nueva fecha del Torneo Anual “Destino Global” que estuvo reservada para tres categorías.

 

El Medal Play 9 hoyos consagró a Francisco Arenas con 33 golpes en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron Iván Recabarren con 34 golpes y Mario Fonseca con 36 golpes.

 

En De 14 a 24, el triunfo fue para Carlos Blando con 31 golpes. Alejandro Pirola con 32 golpes y Javier Gómez con 35 golpes completaron el podio.

 

Por último, Fernando Recalde con 33 golpes y favorecido en el desempate automático ante Rubén Dattoli, se quedó con la victoria en De 25 al máximo. Manuel Esteves con 35 golpes finalizó tercero.

 

La actividad continuará con doble jornada el finde ya que se disputará el Campeonato del Club Fourball por Golpes “Memorial Mario Gelso”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME