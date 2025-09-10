Básquet Formativo: arrancó el Torneo Clausura de Femenino | Infoeme
 - 10 de Septiembre de 2025 | 21:02

Básquet Formativo: arrancó el Torneo Clausura de Femenino

En el transcurso del pasado fin de semana tuvo continuidad la competencia oficial para el básquet formativo y fue con el estreno del Torneo Clausura femenino.

Fotos: Prensa SCT // Andrés Arouxet

La Asociación de Básquet de Olavarría tuvo otro “finde” de acción y además de la continuidad del Torneo Oficial entre los caballeros, arrancó el Torneo Clausura de Femenino.

 

 

La actividad se extendió entre sábado y domingo con más de una veintena de partidos entre Caballeros y Damas con el estreno de Alfa y Omega.

 

Los resultados:

Caballeros:

Estudiantes - Independiente

Mini: 45 - 47

U13: 71 - 78

U15: 66 - 24

U17: 56 - 58

 

 

Comercio - El Fortín

Mini: 71 – 20

U13: 83 - 30

U15 "B": 46 – 52 

U15: 39 – 73 

U17: 73 – 79

 

Ferro - Chacarita

Mini: 35 – 38

U13: 62 – 74

U15: 41 – 38

 

Pueblo Nuevo - Loma Negra

U13: 38 – 85

U15: 20 – 0

U17: 53 - 50

 

Femenino:

Alfa y Omega - El Fortín

U13: 30 - 59

 

Sport Club Trinitarios - Loma Negra

U13: 20 - 0

U15: 47 - 35

 

Comercio - El Fortín

U15: 52 - 27

 

San Martín - El Fortín

U17: 36 – 56

 

