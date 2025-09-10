Básquet Formativo: arrancó el Torneo Clausura de Femenino

La Asociación de Básquet de Olavarría tuvo otro “finde” de acción y además de la continuidad del Torneo Oficial entre los caballeros, arrancó el Torneo Clausura de Femenino.
La actividad se extendió entre sábado y domingo con más de una veintena de partidos entre Caballeros y Damas con el estreno de Alfa y Omega.
Los resultados:
Caballeros:
Estudiantes - Independiente
Mini: 45 - 47
U13: 71 - 78
U15: 66 - 24
U17: 56 - 58
Comercio - El Fortín
Mini: 71 – 20
U13: 83 - 30
U15 "B": 46 – 52
U15: 39 – 73
U17: 73 – 79
Ferro - Chacarita
Mini: 35 – 38
U13: 62 – 74
U15: 41 – 38
Pueblo Nuevo - Loma Negra
U13: 38 – 85
U15: 20 – 0
U17: 53 - 50
Femenino:
Alfa y Omega - El Fortín
U13: 30 - 59
Sport Club Trinitarios - Loma Negra
U13: 20 - 0
U15: 47 - 35
Comercio - El Fortín
U15: 52 - 27
San Martín - El Fortín
U17: 36 – 56