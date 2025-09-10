Nehuén Erripa corrió en Bulgaria y en Polonia

El ciclista olavarriense, integrante del Bialini Gomola Hygge, fue parte del “Tour de Bulgaria” una carrera de cinco Etapas y también se destacó en el “Critérium de Wieluń” en Polonia.

Erripa fue uno de los cuatro ciclistas del equipo que participó del 30 de agosto hasta el 4 de septiembre de una importante competencia europea y luego, el pasado fin de semana, se lució en una carrera callejera donde se subió al podio.

En Polonia, la competencia que constó de giros con puntaje doble, finalizó con Nehuén Erripa finalizando en el tercer lugar de la categoría Sub23 y el cuarto puesto de la clasificación general.