Jueves 11 de Septiembre 2025
 10 de Septiembre de 2025

"Aspen Bici" corrió en Catamarca y nuevamente hizo podio

El pasado fin de semana, el equipo olavarriense de ciclismo “Aspen Bici” completó una destacada actuación en la tradicional “Vuelta a La Paz” y fue con podio para uno de sus representantes. Además, fueron segundos en la Contrarreloj.

Hasta Catamarca llegó el equipo de competición olavarriense que logró subirse al podio tras tres etapas organizadas por la Municipalidad de Recreo y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

 

La tradicional carrera se desplegó por alrededor de 300 kilómetros y fue destacada la actuación de los representantes olavarrienses que iniciaron la prueba con un segundo puesto en la Etapa Contrarreloj, solamente por detrás de la Selección Argentina.

 

El equipo de “Aspen Bici” estuvo integrado por Facundo Dumerauf, Rubén Torres, Matías Cedeira, Alberto Godoy, Enzo Talarico y el capitán Agustín Fraysse.

 

En la continuidad de la competencia, sobre 140 kilómetros, la mejor posición fue la de Matías Cedeira que fue segundo y en la etapa del domingo, Cedeira finalizó cuarto para alzarse con el tercer lugar del podio.

 

Además, Agustín Fraysse y Enzo Talarico también se ubicaron en el Top15.

 

