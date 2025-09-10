Fútbol Femenino: la Primera completó la fecha | Infoeme
Fútbol Femenino: la Primera completó la fecha

Luego de una suspensión por mal clima, la Primera División del fútbol femenino logró completar una nueva fecha. Además, hubo actividad parcial en formativas.

Foto: Prensa CCdO

Las competencias que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas tuvieron continuidad el pasado fin de semana.

 

En el transcurso del sábado prosiguió el Torneo Preparación para las categorías formativas, pero fue con la suspensión de un duelo en la 2° fecha.

 

Por otro lado, la Primera División jugó los dos partidos que habían quedado pendientes con triunfos para Club Ciudad de Olavarría y El Fortín.

 

Los resultados:

En Primera

Club Ciudad de Olavarría 6 (Karen Bargas -2-, Jazmín Vailatti, Melina noguera, Melany Gómez, Maisa Arredondo) – 0 Loma Negra

Racing 0 – 1 (Brenda Galván) El Fortín

 

En Formativas:

Sub14:

Municipales 1 – 1 Estudiantes 

Ferro 1 – 0 Ferroviario

El Fortín 4 – 0 Racing

Sub17:

Municipales 5 – 1 Estudiantes 

 

