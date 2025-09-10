Fútbol Femenino: la Primera completó la fecha

Las competencias que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas tuvieron continuidad el pasado fin de semana.

En el transcurso del sábado prosiguió el Torneo Preparación para las categorías formativas, pero fue con la suspensión de un duelo en la 2° fecha.

Por otro lado, la Primera División jugó los dos partidos que habían quedado pendientes con triunfos para Club Ciudad de Olavarría y El Fortín.

Los resultados:

En Primera

Club Ciudad de Olavarría 6 (Karen Bargas -2-, Jazmín Vailatti, Melina noguera, Melany Gómez, Maisa Arredondo) – 0 Loma Negra

Racing 0 – 1 (Brenda Galván) El Fortín

En Formativas:

Sub14:

Municipales 1 – 1 Estudiantes

Ferro 1 – 0 Ferroviario

El Fortín 4 – 0 Racing

Sub17:

Municipales 5 – 1 Estudiantes