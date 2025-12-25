Fue noche de paz en Olavarría: incidentes aislados sin grandes disturbios en esta Navidad | Infoeme
Fue noche de paz en Olavarría: incidentes aislados sin grandes disturbios en esta Navidad

Fuentes policiales informaron que afortunadamente no ocurrieron disturbios ni accidentes en nuestra ciudad tras el brindis navideño. 

Imagen Ilustrativa

Tras el brindis de Navidad en la noche de este miércoles nuestra ciudad no fue protagonista de grandes disturbios aunque hubo incidentes aislados por conflictos familiares y un operativo policial preventivo en la zona del Parque Mitre.

Fuentes policiales consultadas por Infoeme detallaron que la noche navideña, en horas de la madrugada de este jueves, transcurrió sin mayores sobresaltos en Olavarría, a pesar de que hubo varios festejos en diferentes puntos de la ciudad. 

En el Parque Mitre, que fue una vez más el centro de reunión de cientos de jóvenes, aunque hubo pequeñas disputas en las que efectivos policiales tuvieron que intervenir, todo quedó en incidentes menores que no ameritaron aprehensiones. 

Un incidente aislado se produjo en la zona de Líbano y Lavalle, en donde se produjo una pelea entre dos menores de edad que terminó con un herido de arma blanca leve. La víctima fue atendida en el Hospital Municipal y fue dada de alta rápidamente. 

