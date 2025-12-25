¿Noche de paz? En Bahía Blanca se pelearon unas 20 personas con palos y machetes | Infoeme
¿Noche de paz? En Bahía Blanca se pelearon unas 20 personas con palos y machetes

A pocas horas de la Nochebuena, unas 20 personas se desafiaron con palos y machetes en un barrio de Bahía Blanca. Solo dos fueron detenidos.

Nada de paz y mucho menos de amor en Bahía Blanca. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Quinta puso fin a una masiva pelea -con no menos de 20 contrincantes- con palos y machetes.

El hecho ocurrió esta madrugada en la esquina de Pampa Central y Gorriti, y la mayoría de los involucrados en la pelea huyó de inmediato. se dio a la fuga, informó La Nueva.

Todos, excepto uno, en aparente estado de ebriedad, quien recibió a los efectivos policiales arrojando piedras. Luego ese hombre, Alejandro Sebastián Acenjo (22), se negó a ser identificado y se refugió en una casa vecina.

La Policía lo siguió y tras forcejeos e insultos, Acenjo fue detenido por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Al mismo tiempo, Thiago Germán Acenjo (20) se sumó a los forcejeos de su hermano y fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Paralelamente, la investigación continúa para determinar la participación del resto de las personas involucradas.

