Miguel Diorio y el primer semestre en El Fortín

La Comisión Directiva de El Fortín confirmó a Miguel Diorio para los planteles superiores en el 2026 y consumada la noticia, hizo un balance de los primeros seis meses de trabajo.

Miguel Diorio continuará como director técnico de El Fortín en la temporada 2026 y realizó un balance positivo de sus primeros seis meses al frente del plantel, destacando el respaldo de la dirigencia, el crecimiento del equipo y el entusiasmo de cara a un nuevo año.

 

En diálogo con la prensa institucional “Fortinera”, el DT hinojense reconoció que el comienzo no fue sencillo porque “nos costó encontrar el equipo” y “en la segunda parte del año, los últimos cuatro o cinco partidos fueron muy buenos. Se hicieron muchos goles y se encontró el equipo”.

 

En ese análisis también valoró el trabajo de las formativas, con una Reserva que finalizó segunda y una Primera que estuvo muy cerca de meterse en semifinales.

 

Nos acoplamos bien con los chicos y entendieron la idea” manifestó sobre su llegada a un plantel ya armado y agradeció especialmente a la institución: “A la gente del Fortín, por el apoyo y la confianza; a los dirigentes, por el acompañamiento constante y la libertad para trabajar”.

 

Es un club muy ordenado, con excelentes instalaciones, y eso facilita mucho el día a día” dijo el DT además de destacar la infraestructura del club, tanto en el predio de Pellegrini como en la cancha de la Urquiza: “No nos hace falta nada. Obviamente siempre hay cosas para mejorar, pero estamos muy contentos y entusiasmados”.

 

Pensando en 2026, adelantó que la intención es redoblar la apuesta, armar un plantel competitivo y apuntar alto: “Es muy importante que la dirigencia esté haciendo el esfuerzo para jugar este tipo de torneos. Vamos a analizar qué refuerzos necesitamos, potenciar a los jugadores que tenemos y trabajar en conjunto”.

 

La pretemporada comenzaría en enero y el gran objetivo será pelear arriba en el Torneo Unión Deportiva Regional y volver a disputar el Torneo Regional Amateur.

 

Fuente: prensa El Fortín

 

