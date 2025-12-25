Un hombre terminó en la comisaría tras robar mercadería en un comercio

En la mañana de este jueves navideño un hombre de 33 años terminó aprehendido luego de robar en un comercio ubicado Estrada y Guisasola.

Según pudo saber este medio, un llamado al 911 alertó que una persona había roto una ventana del comercio “Buenos Frutos” y sustraído mercadería del interior, para darse a la fuga.

Efectivos policiales arribaron al lugar y lograron interceptar al sospechoso en la zona de avenida Sarmiento y Tacuarí. Llevaba en su poder un paquete de papel higiénico de cuatro unidades, un jabón en pan, un paquete de rollos de lana de acero y una esponja.

Asimismo, volvieron al comercio y entrevistaron la propietaria de 42 años, quien constató daños en una ventana y el faltante de mercadería.

El aprehendido, junto con las actuaciones y los elementos secuestrados, fue trasladado a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción. La causa fue caratulada como “Robo” con intervención de la UFI Nº 4.