Un hombre terminó en la comisaría tras robar mercadería en un comercio | Infoeme
Jueves 25 de Diciembre 2025 - 19:36hs
30°
Jueves 25 de Diciembre 2025 - 19:36hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  policiales
 - 25 de Diciembre de 2025 | 17:52

Un hombre terminó en la comisaría tras robar mercadería en un comercio

El hecho se produjo este jueves en la esquina de Estrada y Guisasola. Interviene la FI Nº 4.

En la mañana de este jueves navideño un hombre de 33 años terminó aprehendido luego de robar en un comercio ubicado Estrada y Guisasola.

Según pudo saber este medio, un llamado al 911 alertó que una persona había roto una ventana del comercio “Buenos Frutos” y sustraído mercadería del interior, para darse a la fuga.

Efectivos policiales arribaron al lugar y lograron interceptar al sospechoso en la zona de avenida Sarmiento y Tacuarí. Llevaba en su poder un paquete de papel higiénico de cuatro unidades, un jabón en pan, un paquete de rollos de lana de acero y una esponja.

Asimismo, volvieron al comercio y entrevistaron la propietaria de 42 años, quien constató daños en una ventana y el faltante de mercadería.

El aprehendido, junto con las actuaciones y los elementos secuestrados, fue trasladado a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción. La causa fue caratulada como “Robo” con intervención de la UFI Nº 4.

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME