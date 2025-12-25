Agentes penitenciarios salvaron la vida con RCP a un transeúnte que se descompensó

Cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le salvaron la vida este miércoles a un hombre de 33 años que se descompensó cuando caminaba por la ruta 12 en la localidad de Zárate, luego de que le realizaran ejercicios de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Todo sucedió cuando una comisión integrada por dos oficiales y dos sargentos Primero regresaba a la Unidad 21 Campana luego de trasladar a una persona privada de la libertad, y advirtieron una situación de emergencia.

Un hombre pedía auxilio al lado de otro individuo que yacía tirado al la vera de la ruta 12 y no respiraba. Los cuatro agentes no dudaron en frenar y ayudar a la persona que no presentaba signos vitales.

El subprefecto Diego Martínez (de Olavarría) junto al Alcaide Mayor Leandro Lagos y los sargentos Primero Sebastián Ferreyra y Adrián Actis se distribuyeron roles y pudieron salvar la vida del hombre de 33 años.

Martínez advirtió que el hombre tenía muy bajas pulsaciones y que convulsionaba por lo que de inmediato comenzó a aplicar los ejercicios de RCP, debido a que no respiraba, y no paró de hacerlo hasta la llegada de una ambulancia.

Los otros tres agentes penitenciarios convocaron al móvil sanitario y controlaron el tránsito, y así pudieron salvar la vida del hombre.

Martínez indicó que “es muy creyente en Dios” y que seguramente pasaron en ese momento por ahí para poder ayudar. El subprefecto fue capacitado en RCP en los destinos en donde cumplió y cumple actualmente funciones, al igual que Lagos, Ferreyra Actis.

La ambulancia derivó al hombre de 33 años al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, y en el camino una enfermera continuó con ejercicios de reanimación.

Ya en el nosocomio, los facultativos atendieron al paciente e informaron que se recupera de la crisis de salud sufrida.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se impulsan a través de organismos del Servicio Penitenciario Bonaerense capacitaciones constantes en RCP con el fin de que los agentes estén preparados para salvar vidas.

Fuente y fotos: SPB.