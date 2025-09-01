Estudiantes, Pueblo Nuevo e Hinojo, presentes en la Li.Pro.Bo | Infoeme
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 20:47hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 1 de Septiembre de 2025 | 19:39

Estudiantes, Pueblo Nuevo e Hinojo, presentes en la Li.Pro.Bo

Entre sábado y domingo, la Liga Provincial Bonaerense tuvo continuidad en diferentes escenarios y categorías y fue con presencia de equipos locales.

Foto: Prensa Hinojo

Estudiantes, Pueblo Nuevo e Hinojo dijeron presentes en la continuidad del calendario de la Federación Bonaerense de Voleibol y fue en la disputa de las segundas etapas clasificatorias de la categoría Sub14 en sus tres modalidades, Femenino A1 y A2 y Masculino.

 

Los torneos se disputaron en Mar del Plata y Coronel Vidal y en América. En el complejo de cuatro canchas del Club Once Unidos en Mar del Plata, compitieron en Femenino A1 Estudiantes y Pueblo Nuevo, entre las mejores 14 formaciones de la provincia.

 

En lo que respecta a las presentaciones locales, Estudiantes quedó fuera del podio tras ceder ante Independiente de Tandil por 3 a 1 en el duelo por el tercer y cuarto puesto y las “albiverdes” finalizaron 12°.

 

Por otro lado, en la División A2, hubo doce equipos de la Asociación de Trenque Lauquen, más las asociaciones Olavarriense, Bahiense y Azuleña. Hinojo se sumó a Estudiantes y Escuela Municipal de Vóley de Benito Juárez, como representante de la AOV y logró la mejor actuación ya que fue subcampeón al ceder en la Final ante Azul Vóley por 3-1, el “Bata”, por su parte, fue 6°.

 

Además, en el Polideportivo de Coronel Vidal y con ocho participantes se completó la fecha en Sub14 masculino y Estudiantes fue el representante local. Finalizó 8° tras participar de la Zona B junto a Mar Chiquita Vóley, Recreativo Carmen de Areco y Deportivo Sarmiento (Coronel Suárez).

 

Fuente: Prensa AOV

 

