La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

El(SMN) mantiene activas múltiples alertas ante la formación de unaque afectará al centro del país durante este fin de semana. Se prevénen varias provincias, con acumulados de agua que

Lo peor se espera para Mendoza, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa y el noroeste bonaerense. Si bien en otros sectores -incluido el resto de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos- los montos de lluvia serían menores (entre 30 y 80 milímetros), igualmente se esperan condiciones adversas con tormentas eléctricas, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Además, el SMN advirtió sobre nevadas de hasta 60 centímetros en la cordillera cuyana, con probabilidad de nieve también en zonas bajas de Mendoza, y vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de 80 km/h.

Tormentas, lluvias y viento

Las alertas emitidas para este sábado por el Servicio Meteorológico Nacional muestran ya el noroeste bonaerense “pintado” de amarillo. En tanto, bien al sur, la costa de Patagones está con alerta de ese color pero por viento.

El domingo y el lunes la cosa se ve diferente. El fenómeno de la ciclogénesis que este sábado afecta al centro del país se irá desplazando hacia el este, por lo que este domingo se prevé una alerta amarilla por lluvias y tormentas en casi toda la provincia de Buenos Aires a excepción del extremo este y de la zona del AMBA. El noroeste, en tanto, pasa de alerta amarilla a naranja.

Y según el SMN, el lunes estará tranquilo en el NO bonaerense pero todo el resto de la provincia, incluyendo el AMBA y la Costa Atlántica, tienen alertas amarillas por tormentas. También comparten la alerta las provincias de Entre Ríos y Corrientes, marcando así cómo el fenómeno meteorológico se desplaza hacia el este para luego desaparecer.

Alertas por día

Para el domingo hay alertas amarillas y naranjas por tormentas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice el SMN para cada uno de los casos?

Alerta amarilla

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Alerta naranja

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El lunes aparecen las alertas por viento, además de las de lluvias y tormentas.

Tormenta

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Viento

“El día lunes el sudeste de Bs As será afectado por vientos fuertes del noreste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

El origen de la tormenta de Santa Rosa

En 1615, una religiosa llamada Isabel Flores de Oliva encabezó una rogativa desde una iglesia de Lima -la llamada “Ciudad de los Reyes”, capital del Virreynato del Alto Perú, y por entonces la ciudad colonial más poderosa de América- ante el posible desembarco de piratas holandeses que ya habían asaltado el puerto vecino del Callao.

Sin previo aviso, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a tierra y así, la ciudad de Lima quedó a salvo. Los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la huida de los piratas al poder místico de la religiosa.

Isabel fue canonizada en 1671 por el papa Clemente X, con el nombre de Santa Rosa. Fue la primera santa de América y se la proclamó patrona del Nuevo Mundo.

En tanto los meteorólogos, sin tanto misticismo, atribuyen la tormenta al choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera.

Sea cual sea su origen, la tormenta cercana al final del mes de agosto no falla prácticamente nunca. Y este año no será la excepción. (DIB)